ABD'de tüketici güveni ekimde beklentilerin altında kaldı

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ekimde aylık 1,4 puan azalışla 71,4 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydetti.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ekimde aylık 1,4 puan azalışla 71,4 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydetti. Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güveni ekimde bir önceki aya kıyasla 1,4 puan azalarak 71,4 değerine indi. Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren tüketici güven endeksinin, bu dönemde 73,1 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi eylülde 72,8 seviyesinde gerçekleşmişti. Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ekimde aylık 2,2 puan azalarak 77,9'a geriledi. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 0,9 puan azalışla 67,2 seviyesine indi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, tüketici güveninin düşük seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirtti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının, tedarik zincirinde yaşanan sorunların ve iş gücüne katılımın düşük olmasının 2022'ye kadar tüketici harcamalarının hızını düşürmeye devam edeceğini aktaran Curtin, hükümetin ekonomi politikalarına olan güvenin de son 6 ayda önemli ölçüde azaldığına dikkati çekti.

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