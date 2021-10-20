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Akbank'tan sürdürülebilirlik temalı ikinci sendikasyon - Son Dakika

Akbank'tan sürdürülebilirlik temalı ikinci sendikasyon

20.10.2021 09:54
Akbank'tan sürdürülebilirlik temalı ikinci sendikasyon

Akbank, sürdürülebilirlik temalı ikinci sendikasyon kredisini 20 ülkeden 36 bankanın katılımıyla 700 milyon dolar olarak yeniledi.

Akbank, sürdürülebilirlik temalı ikinci sendikasyon kredisini 20 ülkeden 36 bankanın katılımıyla 700 milyon dolar olarak yeniledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye ekonomisine 700 milyon dolar destek sağladı. 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Libor+ yüzde 2,15 ve Euribor+ yüzde 1,75 olarak gerçekleşti.

Bankanın sürdürülebilirlik performansı kriterlerini ekleyerek gerçekleştirdiği bu başarılı işlemine 20 ülkeden 36 banka katıldı. İşlem tarihi itibarıyla, Akbank 2021'deki sendikasyon işlemlerinin her ikisini de sürdürülebilirlikle ilişkilendiren ilk ve tek Türk bankası oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara rağmen sendikasyon maliyetlerini Ekim 2020 işlemine kıyasla dolar kısmında 35 baz puan ve avro kısmında 50 baz puan indirmeyi başardıklarının altını çizdi.

Yeni sendikasyona 20 ülke, 36 bankadan 900 milyon dolara yakın talep geldiğini bildiren Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Buna rağmen sendikasyon tutarını bankamızın ihtiyaçları doğrultusunda 700 milyon dolar olarak yeniledik. Böylesi zorlu bir ortamda bankamız bir kez daha sendikasyonunu geniş bir katılımla başarıyla tamamladı. Geçtiğimiz yılın işleminde yer almayan 5 farklı ülkeden BAE, Katar, Kuveyt, Hindistan, İsviçre'den 7 yeni banka da bu işleme katıldı. Türk bankacılık sistemine olan güveni tazeleyen bir sendikasyon işlemine daha imza atmaktan gurur duyuyoruz. İşlemimize katılan ve destek veren tüm yatırımcılara ve muhabir bankalara teşekkür ederiz."

"2021 yılındaki tüm yurt dışı borçlanmaları sürdürülebilirlik temalı olarak gerçekleştirdik"

Hakan Binbaşgil, küresel borçlanma işlemlerinde ESG (Environmental-Social-Governance/Çevresel-Sosyal-Yönetişim) temalı işlemlerin giderek arttığının görüldüğünü belirtti.

Gerçekleştirdikleri ESG temalı işlemlerle bu alanda Türk bankacılık sektörüne öncülük etmeyi sürdürdüklerinin altını çizen Binbaşgil, "Nisan 2021 işleminden sonra Ekim 2021 sendikasyon kredimize de üç sürdürülebilirlik performans kriteri (ESG KPI'ları) ekledik. Sırasıyla cinsiyet eşitliği, yeni kömür santrali projelerini kredilendirmeme ve bankamızın elektrik tedarikinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasından oluşan bu performans kriterlerine belirlenen test dönemlerinde ulaşılması durumunda, sendikasyon kredimizin maliyetlerinde iyileştirme olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Binbaşgil, sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma işlemlerinin toplam borçlanma içindeki payını 2021 yıl sonunda yüzde 30'a çıkarma hedeflerini, 2021 yılında gerçekleştirdikleri tüm yurt dışı borçlanmaları sürdürülebilirlik temalı olarak gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bunun sonucunda sürdürülebilirlik kriterleri içeren ekim sendikasyon kredi de dahil olmak üzere, sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma işlemlerinin toplam içindeki payını yüzde 40'ın üzerine taşıdıklarını vurgulayan Binbaşgil, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları daha da ileriye taşımaya devam edeceklerini ifade etti.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akbank'tan sürdürülebilirlik temalı ikinci sendikasyon - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Akbank'tan sürdürülebilirlik temalı ikinci sendikasyon - Son Dakika
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