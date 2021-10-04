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BES fonu istatistikleri - Son Dakika

BES fonu istatistikleri

04.10.2021 14:22
BES fonu istatistikleri, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,00257150107
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,33522725
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,13633
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,2729326
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,031117140
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,01291613
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,2715150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1415150

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Fon Sepeti Fonları, Bireysel Emeklilik, Katılım Fonları, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi


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