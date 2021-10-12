BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,34 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,48 ile "Katılım Fonları" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,34 257 242 13 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,21 52 43 7 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,36 6 6 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,20 29 28 1 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,30 111 107 4 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,48 29 28 1 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,41 15 15 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,05 15 15 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Plakasız motoruyla giderken polise yakalandı, ceza miktarını duyunca fenalık geçirdi

Hamsinin kilosu 5 TL'ye düştü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti

Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar

Bina yıkımı sırasında korku dolu anlar! Elektrik telleri patlamaya başladı, vatandaşlar etrafa kaçıştı

İmza töreninde gündem olacak ifadeler! Burak Elmas, Erden Timur'un Galatasaray'a başkan olmasını istedi

Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu

24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti