Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti BBVA 1.896.702.592 Şişe Cam 403.148.558 Türk Hava Yolları 385.341.005 Akbank 374.149.700 Ereğli Demir Çelik 373.854.048 Yapı ve Kredi Bank. 351.299.980 İş Bankası (C) 343.002.822 Bim Mağazalar 300.687.514 Koza Altın 300.027.151 Sasa Polyester 286.688.664 Ford Otosan 243.174.446 Gübre Fabrik. 212.128.281 Kardemir (D) 203.232.284 Tüpraş 195.826.091 ASELSAN 177.628.899 Gözde Girişim 163.448.969 Zorlu Enerji 120.121.573 Koç Holding 106.133.000 Petkim 98.168.941 Koza Madencilik 94.041.608 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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