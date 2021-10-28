Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti BBVA
|1.896.702.592
|Şişe Cam
|403.148.558
|Türk Hava Yolları
|385.341.005
|Akbank
|374.149.700
|Ereğli Demir Çelik
|373.854.048
|Yapı ve Kredi Bank.
|351.299.980
|İş Bankası (C)
|343.002.822
|Bim Mağazalar
|300.687.514
|Koza Altın
|300.027.151
|Sasa Polyester
|286.688.664
|Ford Otosan
|243.174.446
|Gübre Fabrik.
|212.128.281
|Kardemir (D)
|203.232.284
|Tüpraş
|195.826.091
|ASELSAN
|177.628.899
|Gözde Girişim
|163.448.969
|Zorlu Enerji
|120.121.573
|Koç Holding
|106.133.000
|Petkim
|98.168.941
|Koza Madencilik
|94.041.608
Kaynak: AA
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