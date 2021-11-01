Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.713.326.014
|Türk Hava Yolları
|1.185.093.766
|Şişe Cam
|1.084.671.204
|Bim Mağazalar
|867.468.712
|Gübre Fabrikaları
|754.504.194
|Akbank
|705.081.357
|Yapı ve Kredi Bankası
|699.228.793
|SASA Polyester
|685.335.159
|Kardemir (D)
|661.408.279
|Ford Otosan
|625.940.002
|Ereğli Demir Çelik
|614.483.696
|Tüpraş
|536.230.582
|Biotrend Çevre ve Enerji
|500.094.413
|İş Bankası (C)
|488.994.319
|Koza Altın
|464.491.265
|ASELSAN
|455.660.646
|Petkim
|418.464.234
|Emlak Konut GMYO
|384.994.208
|Doğan Holding
|330.580.605
|Koç Holding
|303.608.366
Kaynak: AA
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