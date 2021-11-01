Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.713.326.014 Türk Hava Yolları 1.185.093.766 Şişe Cam 1.084.671.204 Bim Mağazalar 867.468.712 Gübre Fabrikaları 754.504.194 Akbank 705.081.357 Yapı ve Kredi Bankası 699.228.793 SASA Polyester 685.335.159 Kardemir (D) 661.408.279 Ford Otosan 625.940.002 Ereğli Demir Çelik 614.483.696 Tüpraş 536.230.582 Biotrend Çevre ve Enerji 500.094.413 İş Bankası (C) 488.994.319 Koza Altın 464.491.265 ASELSAN 455.660.646 Petkim 418.464.234 Emlak Konut GMYO 384.994.208 Doğan Holding 330.580.605 Koç Holding 303.608.366 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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