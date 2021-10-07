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Çörek otu eken çiftçinin elektrik gideri yüzde 70 azaldı - Son Dakika

Çörek otu eken çiftçinin elektrik gideri yüzde 70 azaldı

07.10.2021 10:28
Çörek otu eken çiftçinin elektrik gideri yüzde 70 azaldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kendisine ait 700 dönüm arazide daha az suya ihtiyaç duyan çörek otu ekimi yapan çiftçi Halil Karahan, çörek otu ekimi yapmaya başladıktan sonra sulamaya bağlı elektrik maliyetinin yüzde 70 azaldığını söyledi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kendisine ait 700 dönüm arazide daha az suya ihtiyaç duyan çörek otu ekimi yapan çiftçi Halil Karahan, çörek otu ekimi yapmaya başladıktan sonra sulamaya bağlı elektrik maliyetinin yüzde 70 azaldığını söyledi.

Dicle Elektrik'in Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde başlattığı 'Verimli Tarım Hikayeleri'nin bu ayki konuğu Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Çağıl köyünde çiftçilik yapan Halil Karahan oldu. Elektrik şirketinden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında uygulama yapan Karahan, kendisine ait yaklaşık 700 dönüm arazide yetiştirme kolaylığı ve ekonomik getirisi nedeniyle bölgede geleneksel tarımın dışında çörek otu ekti. Karahan, sulama ihtiyacının büyük oranda azalması nedeniyle elektrik faturasını yüzde 70 azalttı. Ayrıca yeni üründe gübre ve tohum masrafını da yüzde 60 düşürdü.

EKİPLERDEN ÇİFTÇİYE ZİYARET

Dicle Elektrik Tarımsal Sulama Müdürlüğü'nden Tarımsal Sulama Müdürü Kemal Kaçkın, ziraat mühendisi Nermin Özdağ ve elektrik mühendisleri Gamze Mendi ile Mahmut Yeşil, Karahan'ı köyünde ziyaret etti. Ürün seçimi ve sulama tekniği konusunda Karahan'ın sorularına yanıtlayan uzmanlar, çiftçiyi verimli ve bilinçli tarım yaptığı için tebrik ederek, teknik desteğe hazır olduklarını bildirdi.

"PANDEMİ TIBBİ AROMATİK BİTKİLERE TALEBİ ARTIRDI"

Çörek otunun antik çağlardan bu yana alternatif tıp tedavisinde en çok kullanılan bitki olduğunu belirten Karahan, çörek otu üretiminin hem iklim koşullarına uygun olması hem de pandemiden kaynaklı tıbbi aromatik bitkilere olan talebin artmasından dolayı çok karlı hale geldiğini belirtti. Karahan, kasım ayının başından başlayarak şubat ayına kadar ekilebilen üründen sıkılarak yağı elde edildiğini ve gıda sektöründe yaygın olarak kullanıldığını söyledi.

"YURT DIŞINDAN BÜYÜK BİR TALEP VAR"

Çörek otu gibi tıbbi aromatik bitkilerin fiyatı yurt dışı piyasasına ve döviz kuruna bağlı olarak artığına dikkat çeken Karahan, "Bu bitkiye son iki yılda pandeminin etkisiyle yurt dışından büyük bir talep var. Ekimi çok avantajlı çünkü doğal yağışlardan istifade edebilen bir bitki. Örneğin karşılaştırma yapmak gerekirse buğdayda sezonda iki veya üç kez sulama ihtiyacı varken, bu bitkiye kuraklık olmadığı sürece hiç su verilmese de olur. Kurak geçen bir yılda dönümden 80-150 kilogram verim alınırken, ilave sulama yapılması durumunda ise verim dönüm başına 200 kilograma kadar çıkabiliyor. Çiftçilere kesinlikle alternatif ürünler ekme tavsiyesinde bulunuyorum. Çörek otu ihraç edilen bir ürün olduğu için ülkeye de döviz kazandırılmış olur" dedi.


Çörek otu eken çiftçinin elektrik gideri yüzde 70 azaldı
Çörek otu eken çiftçinin elektrik gideri yüzde 70 azaldı
Çörek otu eken çiftçinin elektrik gideri yüzde 70 azaldı
Çörek otu eken çiftçinin elektrik gideri yüzde 70 azaldı

Güneydoğu, Kızıltepe, Mardin, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Çörek otu eken çiftçinin elektrik gideri yüzde 70 azaldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Çörek otu eken çiftçinin elektrik gideri yüzde 70 azaldı - Son Dakika
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