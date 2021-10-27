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Doğu Anadolu Bölgesi'nin 10 aylık ihracatı geçen yılı geçti - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nin 10 aylık ihracatı geçen yılı geçti

27.10.2021 14:51
Doğu Anadolu Bölgesi'nin 10 aylık ihracatı geçen yılı geçti

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmaların ocak-ekim döneminde yaptığı ihracatın, geçen yılın toplamını geçtiği bildirildi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmaların ocak-ekim döneminde yaptığı ihracatın, geçen yılın toplamını geçtiği bildirildi.

DAİB'ten yapılan açıklamaya göre, birliğin 2020 yılında yaptığı toplam 2 milyar 68 milyon dolarlık ihracat rakamı, bu yılın 10 aylık sürecinde geçildi.

Birlik Başkanı Ethem Tanrıver, geçen yıl boyunca ulaşılan ihracatın dün itibarıyla geride bırakıldığını belirtti.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) getirdiği zor koşulların, ihracatı, lojistiği, ham madde teminini zorlaştırdığına işaret eden Tanrıver, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde olduğu gibi birliğimizde de son 2 yılda ihracatımız oldukça iyi bir performans yakalayarak 2020 yılında başlayan güçlü ihracat artışımızı 2021 yılında da devam ettirdik. Son 12 aylık veriler baz alındığında, 2020 ekim ile 2021 ekim arasında, birlik ihracatımızın yaklaşık yüzde 32 artışla 2,5 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Ekim bitmeden ulaştığımız ihracat rakamlarımızla güçlü ihracat hedeflerimize emin adımlarla yürüdüğümüzü bir kez daha görüyoruz. Önemle vurgulamak istediğim bir diğer nokta ise, 2020'nin tamamında ulaştığımız toplam ihracata yılın bitmesine henüz iki ay kala ulaşmış olmamız. 2020'nin tamamında 2 milyar 68 milyon dolar değerinde ihracata imza atmıştık. 26 Ekim itibarıyla birlik olarak ihracatımız bu rakamı geçti."

Tanrıver, yıl başında 2021 yılı için 2,5 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduklarını hatırlatarak, "İnşallah yıl bitmeden bu hedefimize ulaşıp, aşmış olacağız. Bu bağlamda, daha yüksek ihracat hedeflerimize birlikte yürüdüğümüz tüm ihracatçılarımızı bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine sundukları katkılar dolayısıyla kutluyor, tüm zorluklara rağmen 2020 ve 2021'i rekorlarla taçlandıran tüm ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin 10 aylık ihracatı geçen yılı geçti
Doğu Anadolu Bölgesi'nin 10 aylık ihracatı geçen yılı geçti

Doğu Anadolu İhracatçı Birliği, Doğu Anadolu, İhracat, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Anadolu Bölgesi'nin 10 aylık ihracatı geçen yılı geçti - Son Dakika Ekonomi


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