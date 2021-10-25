En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,96 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,55 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,43 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017914 -0,96 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019274 -0,55 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018905 -0,43 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020029 -0,38 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,020612 -0,33 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020820 -0,33 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019817 -0,28 VEM Katkı EYF 0,019187 -0,27 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,019961 -0,26 HEM Katkı EYF 0,019021 -0,24 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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