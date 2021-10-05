Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.378 -0,81 BIST ANKARA 2.115 -0,05 BIST ANTALYA 2.295 -0,48 BIST BALIKESİR 1.940 -0,15 BIST BURSA 3.682 -0,32 BIST DENIZLI 1.905 0,76 BIST ISTANBUL 1.545 0,24 BIST IZMIR 3.328 -0,66 BIST KAYSERI 10.321 -1,00 BIST KOCAELI 3.871 -0,50 BIST KONYA 2.245 -0,01 BIST TEKIRDAĞ 9.462 -1,12 BIST AYDIN 1.105 -1,80 BIST MANISA 1.336 -1,62 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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