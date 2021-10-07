Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.427
|1,36
|BIST ANKARA
|2.104
|1,84
|BIST ANTALYA
|2.279
|1,72
|BIST BALIKESİR
|1.907
|1,36
|BIST BURSA
|3.687
|1,50
|BIST DENIZLI
|1.888
|1,07
|BIST ISTANBUL
|1.533
|1,12
|BIST IZMIR
|3.272
|1,46
|BIST KAYSERI
|10.089
|0,77
|BIST KOCAELI
|3.860
|1,09
|BIST KONYA
|2.218
|1,47
|BIST TEKIRDAĞ
|9.200
|1,45
|BIST AYDIN
|1.086
|2,14
|BIST MANISA
|1.294
|0,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi