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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

13.10.2021 13:42
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.7910,93BIST ANKARA2.1590,83BIST ANTALYA2.429-0,99BIST BALIKESİR1.8570,05BIST BURSA3.9082,36BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA11.7910,93
BIST ANKARA2.1590,83
BIST ANTALYA2.429-0,99
BIST BALIKESİR1.8570,05
BIST BURSA3.9082,36
BIST DENIZLI1.8440,74
BIST ISTANBUL1.5580,98
BIST IZMIR3.3460,43
BIST KAYSERI10.1501,58
BIST KOCAELI4.0672,04
BIST KONYA2.2251,57
BIST TEKIRDAĞ9.577-0,20
BIST AYDIN1.0620,84
BIST MANISA1.282-0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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