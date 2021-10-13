Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.791
|0,93
|BIST ANKARA
|2.159
|0,83
|BIST ANTALYA
|2.429
|-0,99
|BIST BALIKESİR
|1.857
|0,05
|BIST BURSA
|3.908
|2,36
|BIST DENIZLI
|1.844
|0,74
|BIST ISTANBUL
|1.558
|0,98
|BIST IZMIR
|3.346
|0,43
|BIST KAYSERI
|10.150
|1,58
|BIST KOCAELI
|4.067
|2,04
|BIST KONYA
|2.225
|1,57
|BIST TEKIRDAĞ
|9.577
|-0,20
|BIST AYDIN
|1.062
|0,84
|BIST MANISA
|1.282
|-0,17
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi