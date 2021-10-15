Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.371
|0,26
|BIST ANKARA
|2.147
|-0,08
|BIST ANTALYA
|2.452
|-0,28
|BIST BALIKESİR
|1.832
|0,59
|BIST BURSA
|3.887
|-0,18
|BIST DENIZLI
|1.802
|0,10
|BIST ISTANBUL
|1.539
|0,04
|BIST IZMIR
|3.319
|-0,01
|BIST KAYSERI
|9.749
|-1,33
|BIST KOCAELI
|4.085
|1,48
|BIST KONYA
|2.154
|-0,39
|BIST TEKIRDAĞ
|9.548
|0,16
|BIST AYDIN
|1.042
|0,35
|BIST MANISA
|1.245
|-0,40
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi