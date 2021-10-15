Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.371 0,26 BIST ANKARA 2.147 -0,08 BIST ANTALYA 2.452 -0,28 BIST BALIKESİR 1.832 0,59 BIST BURSA 3.887 -0,18 BIST DENIZLI 1.802 0,10 BIST ISTANBUL 1.539 0,04 BIST IZMIR 3.319 -0,01 BIST KAYSERI 9.749 -1,33 BIST KOCAELI 4.085 1,48 BIST KONYA 2.154 -0,39 BIST TEKIRDAĞ 9.548 0,16 BIST AYDIN 1.042 0,35 BIST MANISA 1.245 -0,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek

Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti

Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor

6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor

Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz

Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak

Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti

Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor