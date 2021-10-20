Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.355
|-0,37
|BIST ANKARA
|2.141
|-0,32
|BIST ANTALYA
|2.459
|0,09
|BIST BALIKESİR
|1.847
|-0,93
|BIST BURSA
|3.957
|0,03
|BIST DENIZLI
|1.837
|-0,85
|BIST ISTANBUL
|1.557
|0,15
|BIST IZMIR
|3.353
|-0,14
|BIST KAYSERI
|9.741
|0,02
|BIST KOCAELI
|4.149
|0,37
|BIST KONYA
|2.192
|0,03
|BIST TEKIRDAĞ
|9.736
|-1,15
|BIST AYDIN
|1.068
|0,67
|BIST MANISA
|1.266
|0,43
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi