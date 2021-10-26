Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.555
|1,40
|BIST ANKARA
|2.215
|1,36
|BIST ANTALYA
|2.499
|0,69
|BIST BALIKESİR
|1.867
|0,13
|BIST BURSA
|4.136
|0,08
|BIST DENIZLI
|1.844
|1,30
|BIST ISTANBUL
|1.626
|1,01
|BIST IZMIR
|3.494
|0,90
|BIST KAYSERI
|10.905
|4,48
|BIST KOCAELI
|4.507
|0,67
|BIST KONYA
|2.244
|1,35
|BIST TEKIRDAĞ
|9.734
|1,59
|BIST AYDIN
|1.084
|-0,05
|BIST MANISA
|1.332
|0,52
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi