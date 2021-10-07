Kaspersky çocukların "sosyal medya trendini" araştırdı

Kaspersky, 2021 yazında çocukların ilgi ve ihtiyaçlarının nasıl değiştiğini keşfetmek üzere tümü Kaspersky Safe Kids kullanıcıları tarafından gönüllü olarak sağlanan arama sorgularını ve popüler Android uygulamalarıyla web sitesi kategorileri gibi anonim verileri analiz etti.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de Android cihaz kullanan çocuklar en çok zamanı YouTube'da geçirdi.

TikTok'un payı yüzde 9,7, WhatsApp'ın payı yüzde 14 oldu. Çocukların ilgilendiği ana etkinliklerde videolar ve YouTube, özellikle de video oyunlarıyla ilgili sorgular öne çıktı.

Yaz aylarında küresel ölçekte en popüler oyun Minecraft olurken, Brawl Start Roblox'u geride bıraktı.

Çocuklar arasında bir başka öne çıkan trend müzik oldu. YouTube'daki tüm internet aramalarının neredeyse beşte biri sanatçılara ve kliplere ayrıldı. Bu yazın en popüler parçası Masked Wolf'tan Astronaut In The Ocean olurken, Ariana Grande ve Lil Nas X en ünlü sanatçılar oldu.

İlginç bir şekilde Eurovision Şarkı Yarışması da çocuklar ve ergenler arasında popüler oldu. Bu yılın kazananları İtalyan grup Måneskin, dünyanın en popüler genç gruplarından biri haline geldi.

Diğer internet trendleri arasında, yeni oyuncaklar Simple Dimple ve Pop It'in patlayıcı popülaritesi dikkati çekti. TikTok ve YouTube'da bu oyuncaklarla ilgili birçok inceleme ve içerik çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Web İçerik Analizi Uzmanı Anna Larkina, araştırmanın çocukların aynı tür içerikleri izlemeye devam ettiğini, ancak ana karakterlerin değiştiğini gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Örneğin, İtalyan rock yıldızı Måneskin BTS'in, Friday Night Funkin' oyunu Among US'ın yerini aldı. Rakamlar aynı zamanda müziğin çocukların ilgisini spordan daha fazla ilgilendirdiğini gösteriyor. Euro 2020 ve Tokyo Olimpiyatları gibi küresel etkinlikler bile onların dikkatini çekmeye yetmedi."