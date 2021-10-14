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Kepez'in 2022 tahmini bütçesi 575 milyon TL - Son Dakika

Kepez'in 2022 tahmini bütçesi 575 milyon TL

14.10.2021 12:00
Kepez'in 2022 tahmini bütçesi 575 milyon TL

Kepez Belediyesi'nin 2022 tahmini bütçesi 575 milyon TL oldu.

Kepez Belediyesi'nin 2022 tahmini bütçesi 575 milyon TL oldu.

Kepez Belediye Meclisinin, Ekim Ayı Toplantısının 2. Birleşimi Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Hakan Tütüncü, 6 gündem maddesinin görüşüldüğü meclise, 2022 yılı bütçesi ve performans programını sundu. Mecliste grubu bulunan partilerin sözcüleri, belediyenin 2022 yılı bütçesi, gelir tarifesi, kadro cetvelleri ve bütçe kararnamesine ilişkin Plan ve Bütçe komisyonu raporuyla ilgili görüşlerini dile getirdiler.

"Kepez'de denk bütçe"

Başkan Tütüncü de, belediyesinin 2022 yılı gelir ve gider tahmini bütçesiyle ilgili, "Bütçe ve performansımızı konuştuğumuz gündem maddesi aslında 2022 yılına olan umutlarımızın daha da büyüdüğünü gösteriyor. Bütçemiz 2009'dan buyana sürekli büyüyen hemşehrilerimizin ihtiyaçları nispetinde son derece önemli aşamalar kat eden yol haritalarımız. Bütçeler hedeftir. Ben bütçeleri çok önemsiyorum. İdarelerin bir yıllık performanslarını ve hedeflerini, yapacağı yatırımları gösterir, kamu kaynaklarının nereye para aktaracağını gösterir. Bütçelerden daha önemli bir şey daha vardır, oda kesin hesaplardır. Kesin hesaplarımızın başarısı da ortadadır. 2022 yılı hem hedefleri açısından, hem de neticeleri bakımından güzel bir yıl olsun. 575 milyon Türk Lirası bir bütçe ön görülmüştür. Denk bir bütçedir. Geçen yıla göre yüzde 16 bir artış yapılmıştır. Bütçenin yüzde 43'ünün yatırıma ayrıldığı görülmektedir. Bir bütçe yüzde 40'ını yatırıma ayırmışsa, o bütçe yatırım odaklı bir bütçedir. Yatırımcı müdürlüklerimiz açısından da 2022'nin önemli bir yıl olacağını düşünüyorum" dedi.

"2022 bütçesi oybirliğiyle kabul edildi"

Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu doğrultusunda 2022 bütçesini kabulü yönünde oylamaya sundu. Meclis de 2022 bütçesini oybirliği ile kabul etti. - ANTALYA

Kepez'in 2022 tahmini bütçesi 575 milyon TL
Kepez'in 2022 tahmini bütçesi 575 milyon TL
Kepez'in 2022 tahmini bütçesi 575 milyon TL

Kepez Belediyesi, Türk Lirası, Kepez, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kepez'in 2022 tahmini bütçesi 575 milyon TL - Son Dakika Ekonomi


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