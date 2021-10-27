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LG iklimlendirme ürünleri ile kullanıcılar evinin havasını yönetebiliyor - Son Dakika

LG iklimlendirme ürünleri ile kullanıcılar evinin havasını yönetebiliyor

27.10.2021 13:03
LG iklimlendirme ürünleri ile kullanıcılar evinin havasını yönetebiliyor

LG, iklimlendirme çözümleri ile, kullanıcıların evlerinin havalarını yönetmelerine, temiz, sağlıklı ve ısıtılmış ya da soğutulmuş eve kavuşmalarına yardımcı olurken tüm bunlar, LG ThinQ uygulaması sayesinde evde değilken de yapılabiliyor.

LG, iklimlendirme çözümleri ile, kullanıcıların evlerinin havalarını yönetmelerine, temiz, sağlıklı ve ısıtılmış ya da soğutulmuş eve kavuşmalarına yardımcı olurken tüm bunlar, LG ThinQ uygulaması sayesinde evde değilken de yapılabiliyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, tüketicilerinin ihtiyaçlarına ileri teknolojisi ile yanıt veren LG, iklimlendirme çözümleriyle, kullanıcılarına evlerinin havasını kendilerinin yönetme fırsatını veriyor.

LG'nin 2021 Klima serisi ve yeni hava temizleme cihazı LG PuriCare ile tüketiciler temiz ve sağlıklı havaya kavuşmanın yanı sıra, evlerinin ısısını diledikleri şekilde ayarlayabiliyor.

Verilen bilgiye göre, bulunduğu her ortama temiz ve taze hava sağlayan, Clean Booster özelliği ile ferah ve taze havayı 7,5 metreye kadar ileten, HEPA filtresi ve havadaki alerjenlerin yüzde 90'ınından fazlasını ortadan kaldıran astım ve alerji dostu olan hava temizleme çözümü LG PuriCare, endüstriyel hava kirliliği, toz ve kötü kokular nedeniyle bozulan iç mekan havasını temizliyor, sağlıklı bir ortam yaratılmasına yardımcı oluyor.

LG PuriCare, benzersiz arıtma yöntemi ve olağanüstü çoklu filtre sistemi ile çok ince toz ve alerjenlerin de dahil olduğu 0,3 mikrona kadar olan partiküllerin yüzde 99,97'sini yakalayabiliyor. Ayrıca, kötü koku ve zararlı gazları da yok ediyor.

LG 2021 serisi klimalar, tüketicilere sunduğu daha temiz ve daha ferah havayla nefes almayı kolaylaştırıyor, kullanıcılara serin bir orman havası sunuyor. Tüm mekanlara uyum sağlayan klimalar, LG DualCool, LG Yeni Sirius ve LG Yeni Artcool modelleriyle satışa sunuluyor.

Birlikte kullanıldığında, serinlemek için mükemmel çözüm olan LG Klimaların verdiği havayı tüm eve yaymanın yanı sıra, tek başına kullanıldığında daha doğal bir serinlik sağlayan LG CeilingFan ise, kullanıcıların evlerinin havasını yönetmesine yardımcı olan bir başka LG ürünü olarak öne çıkıyor.

Yumuşak ve ormanlardan gelircesine bir his bırakan serinliği sağlayan LG CeilingFan, kullanıcıların bulundukları odanın havasını doğal bir şekilde serinletmesini sağlıyor.

LG PuriCare'in dışında, Yeni Sirius ve Yeni Artcool ve Ceiling Fan da LG ThinQ uygulaması sayesinde uzaktan kontrol edilebiliyor.

Kullanıcılar, evde olmadıkları sırada bile evlerinin havasını diledikleri gibi temizleyebiliyor, diledikleri serinliğe ya da sıcaklığa getirebiliyorlar. Üstelik, ThinQ uygulaması üzerinden enerji tüketim durumunu bile izleyebiliyor.

Hava Kirliliği, Astım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LG iklimlendirme ürünleri ile kullanıcılar evinin havasını yönetebiliyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: LG iklimlendirme ürünleri ile kullanıcılar evinin havasını yönetebiliyor - Son Dakika
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