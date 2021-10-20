Limak Enerjiden meme kanserine karşı farkındalık için "pembe" elektrik faturası

Limak Enerji bünyesindeki Uludağ Elektrik, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla hayata geçirdiği pembe fatura uygulamasını bu yıl da sürdürüyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, ekim ayının "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olması dolayısıyla abonelere, "Elle muayene ve mamografi sizi meme kanserinden korur." mesajı içeren pembe faturalar gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, projenin önemli ve değerli olduğunu belirterek, "Dünya Sağlık Örgütünün kanser raporunda üzücü ancak çarpıcı bir durum ortaya çıkıyor. Rapora göre meme kanseri, diğer kanser türlerini geride bırakarak dünyada en çok görülen kanser çeşidi oldu." ifadesini kullandı.

Aytac, kadınların hayatında büyük bir risk teşkil eden meme kanseri için Limak Enerji Uludağ Elektrik olarak 2019 yılında Pembe Fatura projesini hayata geçirdiklerini anımsatarak, "Elektrik faturalarının vatandaşlarımız tarafından titizlikle takip edilen ve incelenen bir evrak olması sebebiyle bu platformda yer verilen açıklama ve mesajlar da yoğun bir şekilde okunuyor. Her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda yürüttüğümüz projemiz ile bu kanser türüne yönelik bilinçlendirmeye bir katkı da biz sağlamayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

5 milyon kişiye 'Elle muayene ve mamografi sizi meme kanserinden korur' mesajının yer aldığı pembe faturaları ileterek kadınlara yönelik bu sağlık sorununa karşı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Aytac, "Bunun yanı sıra işlem merkezlerimizde konumlandırdığımız mesaj ve afişler aracılığıyla da bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmeye devam ediyoruz. İşlem merkezlerimizde çalışanlarımız, pembe maske ve pembe kurdele takarak da konuya dikkati çekmeyi amaçlıyor. Yüzde elliden daha fazla kadın çalışan oranına sahip bir şirket olarak, kadınların daha sağlıklı bir geleceğe sahip olmaları için bir farkındalık ışığı yakmaya çalışıyoruz." ifadesine yer verdi.