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Otomotivde en büyük sorun 'tedarik problemleri' - Son Dakika

Otomotivde en büyük sorun 'tedarik problemleri'

01.11.2021 10:14
Otomotivde en büyük sorun 'tedarik problemleri'

Otomotiv sektöründe en önemli sorunun ise 'tedarik problemleri' olduğu belirlendi.

Otomotiv sektöründe en önemli sorunun ise 'tedarik problemleri' olduğu belirlendi.

Otomotiv sektörünün durumu yansıtan ankette sektörüm en büyük sorunu olarak 'tedarik problemleri' yanıtını verenlerin oranı ise bir önceki dönemde yüzde 82,5 olurken, şimdi yüzde 83,8'e çıktı.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) yılın üçüncü çeyreğine ilişkin yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre; satışlarda ve ihracatta yaşanan hareketliliğe karşın yılın son çeyreğinde yatırım planlayan şirketlerin sayısında düşüş yaşandı. Sektörün, yatırım planı konusunda yılın ilk aylarındaki temkinli yaklaşımına benzer bir tutum sergilediği ortaya çıktı. En önemli sorunun ise "tedarik problemleri" olduğu belirlendi.

Derneğin yönetim kurulu başkanı Ziya Özalp, otomotiv satış sonrası pazarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pandemiyle artan araç hareketliliğinin sektörde ciddi bir talep yaşanmasına neden olduğunu söyleyen Özalp, "Ancak planlama ve tedarikle ilgili sıkıntılar var. İnsanlar da yedek parça ihtiyacını gördü. Önceden örneğin 100 birim sattığımız ürünün 120 birim olabileceğini öngörüyorken, bunun şimdi 150 - 200 birim talep olduğunu görebilmek günün şartlarında çok kolay değil. Talep öngörülemiyor" diye konuştu.

Sektörün en önemli sorunları

Yapılan ankete göre tedarik problemleri yükselişe geçti. Döviz kurlarındaki hareketlilik ve kargo maliyet/ teslimat problemleri de sektörde yılın başından bu yana yaşanan sorunlar olarak dikkat çekti. Bir önceki ankette katılımcıların yüzde 67'si başlıca sorunlarının döviz kuru artışı olduğunu belirtirken, bu oran son ankette yüzde 77'ye çıktı. Yine bir önceki ankette katılımcıların yüzde 54'ü "kargo maliyetleri - teslimat problemleri" yanıtını verirken, son ankette bu oran yüzde 62,2 oldu. Bu soruyu "iş ve ciro kaybı" olarak cevaplayanların oranı bir önceki ankette yüzde 30 iken, son ankette yüzde 5,4'e düştü. Ankette "Nakit akışında yaşanan problemler" cevabını verenlerin oranı bir önceki ankette yaklaşık yüzde 35 olurken, son ankette bu oran yüzde 20'ye düştü. "Pandemi sebebiyle çalışan motivasyon kaybı" yanıtını verenlerin oranı bir önceki ankette yüzde 36,5 iken, son ankette bu oran yüzde 28,4'e geriledi. "Gümrükte yaşanan problemler" diyenlerin oranı bir önceki ankette yüzde 33 olurken, son ankette de bu oran yüzde 40,5 oldu. "Tedarik problemleri" yanıtını verenlerin oranı ise bir önceki ankette yüzde 82,5 olurken, son ankette bu oran yüzde 83,8'e çıktı. Ankette yatırım planları mercek altına alındı. Yılın son çeyreğinde yatırım yapmayı planlayan üye oranının yüzde 39,2 olduğu ortaya çıktı. Bir önceki ankette üretici üyelerin yüzde 48,40'ı yatırım planlarken, yeni ankette bu oran yüzde 46,7'ye, dağıtıcı üyelerde ise yüzde 43,3 olan oran, bu dönemde yüzde 34,1'e geriledi. - İSTANBUL

Yatırım, Özalp, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Otomotivde en büyük sorun 'tedarik problemleri' - Son Dakika Ekonomi


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