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Perakende Teknolojileri Konferansı - Son Dakika

Perakende Teknolojileri Konferansı

06.10.2021 18:42
Perakende Teknolojileri Konferansı

Zincir Mağazalar Derneği tarafından 8'inci kez düzenlenen Perakende Teknolojileri Konferansı'nın ilk oturumunda yeni normal döneminden beklentiler ele alındı.

Zincir Mağazalar Derneği tarafından 8'inci kez düzenlenen Perakende Teknolojileri Konferansı'nın ilk oturumunda yeni normal döneminden beklentiler ele alındı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe'nin moderatörlüğündeki oturumda, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Tescilli Markalar Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Stamati, Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer'in katılımıyla "Yeni Normalden Ne Umduk Ne Bulduk?" konusu işlendi.

Açıklamada oturumdaki konuşmasına yer verilen Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, sektörün ayakta kalması ve gelişimini sürdürmesi için bu dönemde her türlü desteğin hayati değer taşıdığını, verimlilik çözümleri için teknolojinin önemli rol oynadığını vurguladı.

Kamu ile ilişkilerde yapıcı yaklaşımlar için sektörün müteşekkir olduğunu belirten Tınastepe, bundan sonra da sektörün gelişimi için umutlu olduklarını kaydetti.

TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu da "Yurt dışında daha önceden başlayan dijitalleşme yolculuğu, pandemi etkisiyle ülkemizde 5 yıllık yolunu 1 yılda tamamlamış oldu. Bu her sektörde olduğu gibi perakendeye de yansıdı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişmeyle beraber Türkiye'de organize perakendenin payının halen gelişmiş ülkelere göre geride olduğunu belirten Özpamukçu, "Son dönemde e-ticaretteki gelişmenin, perakendenin gelişiminin çok daha önüne geçtiğini ölçüyoruz. Bu gelişimin gerektirdiği yapısal değişimin sağlanması ve perakendede omnichannel çözümlerinin hayata geçirilmesi gelecekte başarımızın anahtarı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüketici davranışları değişti"

GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç ise gıda perakendesinde online kanalın 2 kata yakın artmasını beklediğini, bununla beraber fiziksel mağazacılığın gelişiminin önünün açık olduğunu kaydetti.

Aykaç, tüketici davranışlarının değiştiğine işaret ederek, "Marka sadakatinin azaldığını, fiyat ve kalite hassasiyetinin arttığını, tüketicinin yakın yerlerden ve ekonomik ürünlerden tercih ettiğini görüyoruz. Sektöre dair düzenleme planlanırken, tüketici faydasının göz önünde tutulması gerekliliği unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

TMD Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Stamat, kapalı kalınan dönemdeki kayıpları telafi etmek için sektörün büyük çaba sarf ettiğini belirtirken, TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer de restoranlar ve gastronominin pandemiden en ağır etkilenen sektör olduğunu bildirdi.

AYD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, perakende sektörü için büyük değeri olan alışveriş merkezlerinin, gerek oluşturduğu istihdam gerekse yatırım büyüklüğü olarak genel ekonomi içinde büyük değere sahip olduğuna işaret ederek, alışveriş merkezlerinin pandemiye karşı en hijyenik ve güvenli mekanlar arasında olduğunu savundu.

Gastronomi, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Perakende Teknolojileri Konferansı - Son Dakika Ekonomi


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