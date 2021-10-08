Üye Girişi
TeknoClub üyelerine 'harcadıkça kazan' kampanyası - Son Dakika

TeknoClub üyelerine 'harcadıkça kazan' kampanyası

08.10.2021 12:56
TeknoClub üyelerine 'harcadıkça kazan' kampanyası

Teknosa, yeni sadakat programı TeknoClub üyelerine 'harcadıkça kazan' kampanyası ile avantajlı seçenekler sunduğunu duyurdu.

Teknosa, yeni sadakat programı TeknoClub üyelerine 'harcadıkça kazan' kampanyası ile avantajlı seçenekler sunduğunu duyurdu.

Teknosa tarafından yapılan açıklamada, "TeknoClub'a üye olanlara doğum gününe özel ve 3'üncü parti markalarda geçerli indirimler, ücretsiz kargo, çağrı merkezi ve servis hizmetlerinde önceliklerin yanı sıra farklı ayrıcalıklar ve avantajlı kampanya fırsatları sunmaya devam ediyor. 8-11 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak 'harcadıkça kazan' kampanyası, TeknoClub üyelerinin farklı ihtiyaçlarına cevap veriyor" denildi.

HARCADIKÇA AVANTAJLI FİYAT FIRSATI

Yapılan açıklamanın devamında; kampanya kapsamında 500 ile 2 bin lira arası yapılan alışverişlerde, Preo bluetooth hoparlör veya Preo 3'ü 1 arada blender mikser setinin 129 liraya satışta olduğu ifade edildi.

Ayrıca, 2 bin ila 6 bin lira arası yapılacak alışverişlerde farklı markalardan bluetooth hoparlör veya ızgara ve tost makinesinin 399 liralık avantajlı fiyatla satışa sunulduğu belirtildi. 6 bin lira ve üzeri alışverişlerde de ihtiyaca göre satış fiyatı 2 bin 499 lira olan sarjlı süpürge veya bin 599 lira değerindeki akıllı telefonun bin 199 liradan alıcısını beklediği vurgulandı.

İSTANBUL COFFEE FESTİVAL'DE ÖZEL AVANTAJLAR

Teknosa ayrıca Maçka Küçükçiftlik Park'ta 7-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek İstanbul Coffee Festival'de de avantajlı fırsatlarını sürdürdüğünü açıkladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahve keyfinin konser, atölye ve seminerlerle harmanlandığı festivale katılan Teknosa, espresso, filtre, Türk kahvesi makinelerinden kahve, süt köpürtücü ve kahve öğütücülerine kadar 42 farklı ürünü ziyaretçilerle buluşturuyor. Festival için özel kampanya ve fırsatlar sunan markada kahve makinesi ve kahvelerde yüzde 50'ye varan indirim var. Ayrıca kahve makinesi alımlarında bin 500 liraya varan indirim çeki fırsatı ve tüm tam otomatik espresso, manuel espresso, filtre kahve ve kapsül kahve makinesi yanında kahve hediyesi de Teknosa standını ziyaret eden kahve severleri bekliyor."


TeknoClub üyelerine 'harcadıkça kazan' kampanyası
TeknoClub üyelerine 'harcadıkça kazan' kampanyası

Sabancı Holding, Türk Lirası, Teknosa, Doğum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TeknoClub üyelerine 'harcadıkça kazan' kampanyası - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı 14:25 Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında gelişme yaşandı! Çalıntı belgeler mahkemenin seyrini değiştirdi 14:21 Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında gelişme yaşandı! Çalıntı belgeler mahkemenin seyrini değiştirdi Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler 13:37 Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi 13:34 Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Kaçak göçmenlere operasyon! 28 kişilik Suriyeli grup sazlıklar arasında yakalandı 12:40 Kaçak göçmenlere operasyon! 28 kişilik Suriyeli grup sazlıklar arasında yakalandı Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi 12:35 Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi
Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir 12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir 11:26 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir

Son Dakika Haberleri
14:25 Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı
14:25 Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı
14:21 Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında gelişme yaşandı! Çalıntı belgeler mahkemenin seyrini değiştirdi
14:05 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 8 Ekim 2021
13:55 Diego Rossi, başarısıyla Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi
13:46 Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 90 yaralı
13:35 Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama
13:34 Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi
13:31 Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor
13:19 Ali Erbaş, Yahudilere Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkı veren karara tepki gösterdi: Kararı reddediyorum, Lanetliyorum
Prof. Dr. Sözbilir, tehlike altındaki illeri tek tek sıraladı Prof. Dr. Sözbilir, tehlike altındaki illeri tek tek sıraladı         
14:44
Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı         
14:25
Öğrencinin Öğrencinin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan güldüren yanıt: İş arıyorum         
14:15
Reuters'ın Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama         
13:35
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada         
12:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak         
11:57
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak         
10:43
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi         
21:22
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi         
20:00
Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu         
18:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 14:47:14. #1.11#
SON DAKİKA: TeknoClub üyelerine 'harcadıkça kazan' kampanyası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement