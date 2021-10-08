Teknosa, yeni sadakat programı TeknoClub üyelerine 'harcadıkça kazan' kampanyası ile avantajlı seçenekler sunduğunu duyurdu.

Teknosa tarafından yapılan açıklamada, "TeknoClub'a üye olanlara doğum gününe özel ve 3'üncü parti markalarda geçerli indirimler, ücretsiz kargo, çağrı merkezi ve servis hizmetlerinde önceliklerin yanı sıra farklı ayrıcalıklar ve avantajlı kampanya fırsatları sunmaya devam ediyor. 8-11 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak 'harcadıkça kazan' kampanyası, TeknoClub üyelerinin farklı ihtiyaçlarına cevap veriyor" denildi.

HARCADIKÇA AVANTAJLI FİYAT FIRSATI

Yapılan açıklamanın devamında; kampanya kapsamında 500 ile 2 bin lira arası yapılan alışverişlerde, Preo bluetooth hoparlör veya Preo 3'ü 1 arada blender mikser setinin 129 liraya satışta olduğu ifade edildi.

Ayrıca, 2 bin ila 6 bin lira arası yapılacak alışverişlerde farklı markalardan bluetooth hoparlör veya ızgara ve tost makinesinin 399 liralık avantajlı fiyatla satışa sunulduğu belirtildi. 6 bin lira ve üzeri alışverişlerde de ihtiyaca göre satış fiyatı 2 bin 499 lira olan sarjlı süpürge veya bin 599 lira değerindeki akıllı telefonun bin 199 liradan alıcısını beklediği vurgulandı.

İSTANBUL COFFEE FESTİVAL'DE ÖZEL AVANTAJLAR

Teknosa ayrıca Maçka Küçükçiftlik Park'ta 7-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek İstanbul Coffee Festival'de de avantajlı fırsatlarını sürdürdüğünü açıkladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahve keyfinin konser, atölye ve seminerlerle harmanlandığı festivale katılan Teknosa, espresso, filtre, Türk kahvesi makinelerinden kahve, süt köpürtücü ve kahve öğütücülerine kadar 42 farklı ürünü ziyaretçilerle buluşturuyor. Festival için özel kampanya ve fırsatlar sunan markada kahve makinesi ve kahvelerde yüzde 50'ye varan indirim var. Ayrıca kahve makinesi alımlarında bin 500 liraya varan indirim çeki fırsatı ve tüm tam otomatik espresso, manuel espresso, filtre kahve ve kapsül kahve makinesi yanında kahve hediyesi de Teknosa standını ziyaret eden kahve severleri bekliyor."