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Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları

01.11.2021 16:28
Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,43 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,76 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 2,40 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,43 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,76 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 2,40 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1303194,43
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,1201102,76
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,1141022,40
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0700092,06
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0485521,73
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu205,8059871,69
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,8602531,67
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0966631,63
Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon1,1031681,57
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0556331,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Enerji, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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