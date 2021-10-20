Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Biotrend Çevre ve Enerji 27,00 30,00 -10,00 Türk Hava Yolları 14,08 14,32 -1,68 TAV Havalimanları 25,66 26,08 -1,61 Pegasus 80,50 81,70 -1,47 Otokar 327,50 332,30 -1,44 Aydem Enerji 6,86 6,96 -1,44 Odaş Elektrik 1,43 1,45 -1,38 Doğuş Otomotiv 30,90 31,28 -1,21 Anadolu Efes 21,10 21,34 -1,12 Mavi Giyim 70,90 71,70 -1,12 Şekerbank 0,99 1,00 -1,00 Deva Holding 23,96 24,20 -0,99 Parsan 28,86 29,14 -0,96 ASELSAN 16,25 16,40 -0,91 Karsan Otomotiv 3,54 3,57 -0,84 Tekfen Holding 14,25 14,37 -0,84 Türk Telekom 7,29 7,35 -0,82 Ziraat GMYO 1,59 1,60 -0,63 İndeks Bilgisayar 6,49 6,53 -0,61 Alkim Kimya 17,26 17,36 -0,58 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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