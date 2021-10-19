Son dakika! THK Fethiye'deki uluslararası festivalde görsel şölene hazırlanıyor

Türk Hava Kurumu (THK), yarın başlayacak 21'inci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'ni motorlu yamaç paraşüt, yelken kanat ve balon gösterileriyle renklendirecek.

THK'den yapılan açıklamaya göre, Fethiye Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenecek Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin 21'incisi ulusal ve uluslararası çok sayıda havacının katılımıyla 20-24 Ekim'de gerçekleştirilecek.

THK, Fethiye'deki festivalde, motorlu yamaç paraşüt, motorlu yelken kanat (mosqito) ve sıcak hava balonu gösterileri yapacak.