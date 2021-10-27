Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 1078 lira, en düşük 454 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 11,3 azalarak 406 milyon 732 bin 787 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00 ve 17.00'de 1078 lira, en düşük saat 04.00'te 454 lira 83 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 784 lira 90 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 789 lira 94 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1078 lira, en düşük 434 lira 99 kuruştan işlem gördü.