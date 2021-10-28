Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1078 lira, en düşük 325 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 22,7 azalarak 314 milyon 379 bin 919 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 1078 lira, en düşük saat 12.00'de 325 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 611 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 611 lira 1 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1078 lira, en düşük 454 lira 83 kuruştan işlem gördü.