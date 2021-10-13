Tarım sigortalarında 2022 yılında yapılması planlanan yenilikler anlatıldı

Devlet Destekli Tarım Sigortaları 2022 Yılı Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlardaki düzenlemeler hakkında, 9 Ekim tarihinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

TARSİM Yönetimi, Genel Müdürlük ile Bölge Müdürlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, 2022 yılının amaçları ve hedeflerine yönelik yapılan paylaşımların ardından, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Genel Şartlar, Tarife ve Talimatlar'da uygulamaya alınacak yenilikler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. - İSTANBUL