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Toyota Gazoo Racing yeni kadrosuyla WRC Dönemi için daha da güçleniyor - Son Dakika

Toyota Gazoo Racing yeni kadrosuyla WRC Dönemi için daha da güçleniyor

13.10.2021 20:24
Toyota Gazoo Racing yeni kadrosuyla WRC Dönemi için daha da güçleniyor

Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Ralli Şampiyonası'nın yeni dönemine kendini kanıtlamış bir kadroyla girecek.

Toyota Gazoo Racing Dünya Ralli Takımı, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Ralli Şampiyonası'nın yeni dönemine kendini kanıtlamış bir kadroyla girecek.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Elfyn Evans ve Kalle Rovanpera, yeni imzaladıkları sözleşmeyle yeni hybrid Rally1 aracında her yarışta takımla mücadele edecek.

Bununla birlikte Dünya Şampiyonu Sebastien Ogier ise seçilen bazı rallilerde Toyota adına yarışmayı sürdürecek. Toyota'nın güçlü kadrosu, sezon boyunca Ogier ile aracını paylaşacak Esapekka Lappi'nin gelişiyle daha da güçlendi.

Toyota Gazoo Racing, 2022 teknik yönetmelikleri için kritik bir geliştirme aşamasına girdi ve bu süreçte takım adına ralliler kazanan ve şampiyonada başarı getiren pilot kadrosuna güveniyor.

2020 yılında takıma katılan Evans, Türkiye ve İsveç gibi rallilerde kazanarak şampiyon Ogier'in ardından ikinci olarak şampiyonluk için yarışabilecek bir pilot olduğunu kanıtlamıştı. Bu yıl Portekiz ve Finlandiya'da kazanan Evans, şampiyonluk için mücadele etmeye devam ediyor.

Geçen yıl rallinin en yüksek seviyesine adım atan 21 yaşındaki Rovanpera da Estonya'da galibiyet alarak tarihin en genç WRC kazanan ismi olmuştu. Ardından Yunanistan'da Akrapolis Rallisi'ni de kazanarak hızını bir kez daha kanıtladı.

Toyota Yaris WRC ile ilk sezonu olan 2020'de Dünya Şampiyonluğu kazanan Ogier ise Monte Carlo, Hırvatistan, Sardunya ve Kenya'daki galibiyetleriyle birlikte şampiyonada 24 puan farkla liderliğini sürdürüyor. Ogier'in tüm zaferlerinde yanında olan co-pilotu Julien Ingrassia, 2021 sezonunda kariyerini sonlandıracak ve yerine Benjamin Veillas görev yapacak.

2017'de Toyota takımının bir parçası olan Lappi WRC'nin yeni döneminde tekrar Toyota takımında yer alacak.

Dünya Ralli Şampiyonası, Otomobil, TOYOTA, Ralli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toyota Gazoo Racing yeni kadrosuyla WRC Dönemi için daha da güçleniyor - Son Dakika Ekonomi


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