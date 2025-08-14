Eksim'den Güneş Enerjisi ile Sürdürülebilirlik

Eksim Enerji, Sürdürülebilir Yaşam ve Çevreyi Koruma Derneği'nde (KORU) bulunan kompost dönüşüm tesisinin çatısının tamamına güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurulan sistemle dernek, elektrik tüketiminde yüzde 80'e varan tasarruf sağlayarak atık yönetimi ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinde çevresel etkisini güçlendirecek.

Eksim Enerji, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket, çevre bilincinin artırılması ve israfın önlenmesi yönünde çalışmalar yürüten KORU Derneği ile yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Proje kapsamında, Koru Derneği'nde bulunan kompost dönüşüm tesisinin çatısının tamamına güneş panelleri kuruldu.

Yenilenebilir enerji kullanımıyla derneğin çevreye duyarlı projeleri daha güçlü bir altyapıyla desteklenirken, kaynakların verimli kullanılması yönünde de örnek bir model oluşturuluyor.

Hayata geçirilen yeni proje, yalnızca KORU Derneği'nin faaliyetlerine katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda toplumda yenilenebilir enerjiye geçişin ekonomik ve çevresel faydaları konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.