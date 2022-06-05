El dokuması Lefke bezinden yapılan ürünlere yurt dışından da sipariş geliyor - Son Dakika
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El dokuması Lefke bezinden yapılan ürünlere yurt dışından da sipariş geliyor

05.06.2022 11:01
El dokuması Lefke bezinden yapılan ürünlere yurt dışından da sipariş geliyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde son yıllarda kadın kooperatifinin çalışmalarıyla yeniden hayat bulan geleneksel Lefke bezi dokumasıyla yapılan ürünler, iç piyasaya ve yurt dışına gönderiliyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde son yıllarda kadın kooperatifinin çalışmalarıyla yeniden hayat bulan geleneksel Lefke bezi dokumasıyla yapılan ürünler, iç piyasaya ve yurt dışına gönderiliyor.

Osmaneli'de 1900'lü yılların başlarından itibaren dokunan ve ilçenin eski adıyla anılan Lefke bezi, 1980'lerde fabrikasyon ürünlerin yaygınlaşmasıyla unutulmaya başladı.

Son yıllarda açılan kurslarla canlandırılan üretim, Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin üyesi 7 kadın tarafından atölyelerinde sürdürülüyor.

Kooperatif üyeleri, el dokuma atölyesindeki tezgahlarda dokudukları Lefke bezinden; peşkir, peştamal, kese ve otantik çanta gibi hediyelik eşyalar üretiyor.

Kadınların el emeği ürünleri, Lefke Han Sanat Atölyeleri'ndeki kooperatif merkezinden ve e-ticaretle iç piyasada, ilçedeki özel bir firmanın temsilcileri aracılığıyla da yurt dışında satışa sunuluyor.

Kooperatif, yurt dışına yılda ortalama 500 parça ürün gönderiyor.

Salgın sürecinde üretime ara vermediler

Kooperatif üyelerinden usta öğretici Gülay Durak, AA muhabirine, siparişleri karşılamak amacıyla atölyedeki tezgahlarda yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

Durak, yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yanı sıra bireysel siparişler aldıklarını ifade etti.

Yurt dışı satışları için özel sektörden bir fabrikanın yönetim kurulu temsilcilerinin, kendilerine sosyal sorumluluk projesi olarak destek verdiğini aktaran Durak, " Hollanda, Fransa ve ABD kaynaklı siparişlerimiz mevcut. Şu an yoğun olarak giden ürünlerimiz; peştamal, otantik çantalar, keseler ve peşkirler." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Lefke bezi üretimine ara vermediklerini belirten Durak, dezavantajlı durumu avantaja çevirdiklerini anlattı.

Bu süreçte yurt dışı kaynaklı siparişlerde artış olduğunu dile getiren Durak, "4-5 yıldır yurt dışına ürün yapıyoruz. Bu üretimi özel sektördeki kişilerin isteğine göre yapıyoruz. Onlar için ayrı arşivler oluşturuyoruz. Renkler, tasarımlar, modeller ve desenler yurt dışında daha farklı algılanıyor ve onların isteklerine göre yönlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kooperatif üyesi Banu Erkal ise 6-7 yıldır Lefke bezi el dokumacılığı yaparak unutulmuş bir değeri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Hafta sonlarında da çalıştıklarını bildiren Erkal, "Bu hafta Hollanda'ya bir çalışmamız oldu. Hatta onun onayını da aldık. İnşallah geri dönüşü de güzel olacak. Hatasız ve güzel çalışmaya dikkat ediyoruz. Dikkatli, titiz şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Osmaneli, Hollanda, Bilecik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi El dokuması Lefke bezinden yapılan ürünlere yurt dışından da sipariş geliyor - Son Dakika

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