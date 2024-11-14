Elazığ'da Ekonomik Kalkınma İçin Toplantı - Son Dakika
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Ekonomi

Elazığ'da Ekonomik Kalkınma İçin Toplantı

Elazığ\'da Ekonomik Kalkınma İçin Toplantı

Elazığ Valiliği'nde düzenlenen toplantıda, ekonomik kalkınma için iş birliği ve yol haritası belirlendi.

14.11.2024 12:16
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Elazığ Valiliği koordinesinde düzenlenen sektör paydaşları toplantısında, kentin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak tarım, gıda, hayvancılık, eğitim ve ekonomi gibi önemli sektörler ele alındı. Toplantı sonunda sektörler arası iş birliğini güçlendirmek ve Elazığ'ın kalkınmasını hızlandırmak için bir yol haritası oluşturulması kararlaştırıldı.

Elazığ Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Elazığ'ın ekonomik kalkınmasına katkı sunacak sektörlerin temsilcilerini bir araya getiren 'sektör paydaşları toplantısı' düzenlendi. Koyun Keçi Birliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kentte tarım, gıda, hayvancılık, eğitim ve ekonomi gibi önemli konular masaya yatırıldı. Toplantıya çeşitli sektör temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları katılım sağladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, Elazığ'da tarım ve hayvancılık alanında atılabilecek yeni adımların önemine değinirken, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir olması için paydaşların iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca toplantıda, kentin tarım potansiyelinin daha verimli hale getirilmesi, gıda güvenliğinin artırılması ve eğitim alanındaki eksikliklerin giderilmesi için alınacak önlemler tartışıldı.

Katılımcılar, sektörlerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini paylaşarak ortak bir yol haritası oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Toplantı sonunda, sektörler arası iş birliğini güçlendirmek ve Elazığ'ın kalkınmasını hızlandırmak için yapılması gereken çalışmaların bir rapor haline getirilmesi kararlaştırıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Elazığ'da Ekonomik Kalkınma İçin Toplantı - Son Dakika

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