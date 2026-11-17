Elazığ İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen tarım ve hayvancılığı destekleme projeleri kapsamında, 5 bin 100 üreticiye toplam 4 milyon 195 bin 80 TL değerinde ekipman ve mineral takviyesi desteği sağlandı.

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından kırsal kalkınmanın desteklenmesi, tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve üreticilerin verimliliğinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında arıcılık ve besi hayvancılığıyla uğraşan üreticilere yönelik desteklerin dağıtımı gerçekleştirildi. Düzenlenen dağıtım törenine Elazığ Valisi Dr. Numan Hatipoğlu, Elazığ İl Genel Meclisi Başkanı Ömer Faruk Çelik, Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay ve desteklerden faydalanan üreticiler katıldı.

Arıcılık sektörüne 2,9 milyon TL'lik destek

Elazığ İl Özel İdaresi ile Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, arı kolonilerinin korunması ve bal üretiminde verimliliğin artırılması amacıyla bin 100 adet oksalik asit buharlaştırma makinesi temin edildi. Toplam 2 milyon 995 bin 80 TL maliyetle hayata geçirilen projenin 2 milyon 595 bin 80 TL'si Elazığ İl Özel İdaresi tarafından karşılanırken, 400 bin TL'si üretici katkısıyla finanse edildi. Proje kapsamında Elazığ merkez ve tüm ilçelerde faaliyet gösteren bin 100 arı yetiştiricisine oksalik asit buharlaştırma makinesi desteği sağlandı. Dağıtımı gerçekleştirilen makinelerle, arı kolonilerinde önemli kayıplara neden olan Varroa parazitiyle mücadele edilmesi, arı sağlığının korunması ve bal üreticilerinin ekonomik kayıplarının azaltılması amaçlanıyor. Besi hayvancılığında verimliliğin artırılması ve hayvanların mineral ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen bir diğer proje kapsamında ise 20 bin adet mineral takviye taşı (yalama bloğu) temin edildi. Toplam 1 milyon 200 bin TL bütçeyle gerçekleştirilen proje kapsamında, Elazığ merkez ve tüm ilçelerde faaliyet gösteren 4 bin büyükbaş hayvan yetiştiricisine mineral taşı desteği sağlandı. İki proje kapsamında toplam 4 milyon 195 bin 80 TL tutarında destek hayata geçirilirken, bin 100 arı yetiştiricisi ve 4 bin büyükbaş hayvan yetiştiricisi olmak üzere toplam 5 bin 100 üretici desteklerden faydalandı.