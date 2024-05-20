Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1608 lira 48 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,6 artarak 1 milyar 506 milyon 209 bin 75 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00-22.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 1608 lira 48 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 346 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 347 lira 54 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.

20.05.2024 14:23
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1608 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,6 artarak 1 milyar 506 milyon 209 bin 75 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00-22.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 1608 lira 48 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 346 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 347 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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