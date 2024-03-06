Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 690 lira 1 kuruş, en düşük 1594 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,8 azalışla 1 milyar 531 milyon 926 bin 823 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 19.00 ve 20.00 saatlerinde 2 bin 690 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1594 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 386 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 392 lira 83 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 690 lira, en düşük 1600 lira olarak kayıtlara geçti.