Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 661 lira 99 kuruş, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,7 artarak 1 milyar 221 milyon 815 bin 98 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 661 lira 99 kuruş, en düşük 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 39 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 31 lira 20 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 650 lira, en düşük 500 lira olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede - Son Dakika
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir iş yerinde 165 adet 50 gramlık ve 50 adet 125 gramlık bandrolsüz nargile tütünü bulundu. Şüpheli şahıs hakkında işlemler başlatıldı.
Son yıllarda ülkemizde artan enflasyon ve yükselen döviz kurları nedeniyle pek çok teknolojik ürün için zam kaçınılmaz oldu. SSD'ler (Katı Hal Sürücü) de bundan nasibini aldı. Fakat son gelişmelere göre büyük bir zam daha yolda. Ancak bu zam sadece ülkemizde değil, dünya genelinde yaşanacak. Peki SSD fiyatı ne kadar artacak? İşte ayrıntılar… SSD fiyatları neden artacak? Son gelişmelere göre SSD pazarında tüketici talebinin artması ile birlikte yakın bir zamanda fiyat artışlarının yaşanacağı aktarılıyor. Üreticilerin büyük çoğunluğunun zam yapması bekleniyorken, özellikle Samsung ve Western Digital firmalarının birkaç ay önceki ekonomik gerilemenin ardından kar oranlarını ciddi seviyede artırmak istediği belirtiliyor. Market araştırma şirketi TrendForce'a göre tüketici SSD'leri için yüzde 10 ila 15 arasında bir fiyat artışı beklenirken, bu oranın kurumsal SSD'lerde ise yüzde 25'e kadar çıkacağı söyleniyor. Ancak sadece bununla kalmayacak. Aktarılan bilgilere göre önümüzdeki çeyreklerde de fiyat artışları yaşanacak ve zam oranı yüzde 40'a kadar çıkacak. Bu bağlamda şu anda fiyatların en ucuz seviyede olduğu söyleniyor. Son olarak bu durumun tüketicilere olumsuz yansısa da SSD sektörünün büyümesi için gerekli olduğu belirtiliyor. Kaynağa göre SSD fiyatları için yapılacak zamlar yakın zamanda hissedilmeye başlanacak. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi üzerinde yapılan ödemelerde işlem tutar limitlerini yükseltti. Buna göre, tek seferde 100 bin TL'ye kadar para gönderimi yapılabilecek. Ayrıca FAST-TR Karekod sistemi üzerinden gerçekleştirilecek ödemeler için limit 250 bin TL olacak.
Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda, ilçe ve şube müdürleri tarafından sunumlar yapılarak Kars'ta hayata geçirilecek projeler, hayvan sağlığı ve hareketleri, kırsal kalkınma ve gıda denetimleri konuşuldu.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya'nın başkenti Moskova'da terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye ziyaretinde bulundu. Bağlıkaya ve beraberindeki heyet, saldırının gerçekleştiği Crocus City Hall'ün önüne çiçek bıraktıktan sonra Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR'u ziyaret etti. Bağlıkaya, turizmin dostluk köprüleri kurmada ve acıları dindirmede önemli bir rolü olduğunu belirterek, tüm Rus halkına sabır ve başsağlığı diledi. ATOR Başkanı Maya Lomidze ise ziyaretin kendileri için anlamlı olduğunu ifade ederek, benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.
TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşullarını sürdüreceklerini belirtti. Karahan, 2024 yılının ikinci yarısında dezenflasyonun tesis edileceğini bildirdi. TBB Başkanı Alpaslan Çakar ise TCMB ile iletişimlerinin çok iyi bir düzeyde olduğunu belirterek, sektörel gelişmelere dair güncel bilgi sunduklarını ifade etti.
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