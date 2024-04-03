Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 645 lira 99 kuruş, en düşük 1042 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,3 artarak 1 milyar 261 milyon 818 bin 189 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 645 lira 99 kuruş, en düşük 12.00'de 1042 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 72 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 70 lira 60 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 661 lira 99 kuruş, en düşük 1000 lira olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede - Son Dakika
İran'da Nevruz tatili ile Ramazan ayının çakışması nedeniyle Trabzon'da İranlı turist hareketliliği beklenen düzeyde olmadı. TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, turizm hareketliliğinin önceki yıllara göre düşük olduğunu belirtti.
Rus sağlık şirketleri, İstanbul'da düzenlenecek Expomed Eurasia Fuarı'nda ürünlerini tanıtmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Fuarda medikal cihaz, ekipman ve teknoloji üreticileri de yer alacak. Rus ihracatçı ve yetkililer, fuar kapsamında çeşitli toplantı ve etkinlikler düzenleyecek.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde mantar üretiminin geliştirilip yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, çiftçilerle bir araya gelerek üreticilere tarımsal desteklemeler ve pazarlama konularında bilgi verdi.
Konya'nın Hüyük ilçesinde çilek üretiminin ardından organik böğürtlen bahçeleri de artış gösteriyor. Çiftçilere 42 bin ücretsiz böğürtlen fidanı dağıtıldı ve ayrıca sıvı organik gübre de dağıtıldı. İlçe Tarım Müdürü, üreticilere bol ve bereketli kazançlar diledi.
KARDEMİR Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temelinin atılmasının 87. yılı ve Karabük'ün il oluşunun 29 yılı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 'KARDEMİR'i Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşımayı hedefliyoruz' dedi.
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