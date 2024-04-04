Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 599 lira, en düşük 500 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,7 azalarak 1 milyar 151 milyon 31 bin 203 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 599 lira, en düşük 13.00'te 500 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1957 lira 58 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1949 lira 87 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 645 lira 99 kuruş, en düşük 1042 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede - Son Dakika
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran Petrol Bakanı Cevad Ovci ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye'nin doğal gaz arzını sağlamak için İran'ın önemli bir tedarikçi olduğunu belirtti. İki ülke arasında mevcut doğal gaz sözleşmesinin uzatılması için müzakerelerin başladığı açıklandı.
Türk vatandaşları için Yunanistan'a bağlı Ege'deki adalarda kapıda vize uygulaması başladı. Türk turistler, Schengen vizesine başvuruda bulunmadan adaları ziyaret edebilecek. Uygulama turizmciler tarafından olumlu karşılandı. Kapı vizesi için biometrik fotoğraf, vize başvuru formu, feribot bileti ve otel rezervasyonu veya davetiye gerekiyor. Başvurular Yunan yetkilileri tarafından değerlendirilecek.
Turizm sektörü temsilcilerini sezon öncesinde bir araya getiren Hotel Show 2024, düzenlenen törenin ardından kapılarını misafirlere açtı. Bodrum'da gerçekleştirilen etkinlik, otel yöneticileri ve tedarikçilerin buluşmasına olanak sağlıyor.
Son yıllarda otomobil pazarında önemli değişiklikler yaşandı. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte rekabet arttı. Car Industry Analysis tarafından paylaşılan listede Toyota, Volkswagen, Ford, Hyundai, Honda, Nissan ve Kia markaları zirvede yer alıyor. Tesla ise Renault ve BYD gibi üreticileri geride bırakarak ilk 10'a girmeyi başardı. Togg ise 19 bin 583 satışla 117. sırada yer aldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesi Kaymakamı Enis Aslantatar, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Jandarma Komutanı ile birlikte esnafı ziyaret ederek sorunları dinledi ve fikir alışverişinde bulundu. Aslantatar, ilçenin kalkınması için esnafa büyük işler düştüğünü vurguladı.
Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana'da erkenci patates hasadı başladı. Adana, patates üretiminde ekonomiye büyük katkı sağlıyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, Konya'nın Mart ayı ihracatı yüzde 0,1 artışla 309 milyon 746 bin dolar olarak gerçekleşti. Konya, yılın ilk çeyreğinde ise ihracatını yüzde 6,6 artırarak 851 milyon 307 milyon dolara yükseltti. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, ihracat artışında emeği geçenlere teşekkür ederek, şehir ve ülkenin dış pazarlara daha fazla ihracat yapması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararında sürpriz bir şekilde artışa gidişi ve yerel seçimlerin geride kalmasıyla döviz talebinde rüzgar tersine döndü. Gelişme sonrası dolarda düşüş yaşanırken, Merkez Bankası uzun zaman sonra dövizde alıcı pozisyonuna geçti.
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