Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 299 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,4 azalarak 1 milyar 654 bin 986 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00'de 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 299 lira 53 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1689 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1708 lira 49 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 249 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.