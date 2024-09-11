Spot Elektrik Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Elektrik Fiyatları Yükseldi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1856 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 2,4 artarak 1 milyar 735 milyon 125 bin 506 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1856 lira 98 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 520 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 538 lira 74 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1856 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

11.09.2024 14:47
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1856 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 2,4 artarak 1 milyar 735 milyon 125 bin 506 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1856 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 520 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 538 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1856 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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