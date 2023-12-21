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Elektrik fiyatları yüksek seyrediyor - Son Dakika
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Elektrik fiyatları yüksek seyrediyor

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1643 lira 88 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,73 azalarak 1 milyar 380 milyon 548 bin 49 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00'da 2 bin 700 lira, en düşük saat 13.00'te 1397 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 190 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 209 lira 79 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 698 lira 96 kuruş, en düşük 1449 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Elektrik fiyatları yüksek seyrediyor
21.12.2023 - 14:29,  Güncelleme: 14:32
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1643 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,73 azalarak 1 milyar 380 milyon 548 bin 49 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00'da 2 bin 700 lira, en düşük saat 13.00'te 1397 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 190 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 209 lira 79 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 698 lira 96 kuruş, en düşük 1449 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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