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Elektrik teknisyenlerine yeni bağlantı süreci anlatıldı - Son Dakika

Elektrik teknisyenlerine yeni bağlantı süreci anlatıldı

07.02.2022 10:49
Elektrik teknisyenlerine yeni bağlantı süreci anlatıldı

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) hizmet bölgesinde bulunan elektrikçiler odası üyeleri ile bir araya gelerek yeni bağlantı süreciyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) hizmet bölgesinde bulunan elektrikçiler odası üyeleri ile bir araya gelerek yeni bağlantı süreciyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

YEDAŞ'ın üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantıda, şirketin sorumluluk alanında yürütülen süreçlerden; proje onayları, bağlantı başvuruları, yeni tesis kabul işlemleri ve yaşanan sorunlar konuşularak, karşılıklı görüş ve öneriler paylaşıldı. YEDAŞ yetkililerinin sunumu ile başlayan toplantıda, teknolojik yatırımlar kapsamında hizmet kalitesinin artırılması için devreye alınan ve internet üzerinden erişim imkanı sağlayan EDAŞ Online sistemi tanıtılarak; değişen yönetmelik, iş akışları, yapılan uygulamalar ve beklentilere değinildi.

Yeni bağlantı ve yeni tesis kabul süreçlerinin online olarak yürütüldüğü EDAŞ Online sistemi ve ilgili geliştirmeler başta olmak üzere; mevzuatların uygulamaları, bağlantı başvurusu süreleri, bağlantı proje onayları ve bölgedeki elektrikçilerin uygulamaları konularında karşılıklı istişarelerde bulunuldu. 2022 yılında verimlilik ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarla ilgili kaydedilecek gelişmeler konuşuldu.

YEDAŞ Dağıtım Direktörü Yunus Emre Bilgi, hizmet performanslarını artırmak için mevzuatı göz önünde bulundurarak bölgenin gelişen ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen sistem kurulduğunu belirterek, yapılan toplantıda görüşülen konular ile bu sistemin daha da geliştirilerek tüm tüketicilere kaliteli ve hızlı hizmet sunulması için çalışmalara sıkı bir şekilde devam edileceğinin altını çizdi.

Yunus Emre Bilgi şunları kaydetti:

"Yeni bağlantı süreçleri hakkında paydaşlarımızı bilgilendirmek ve görüşlerini almak amacıyla Çorum, Amasya illerinde ve Samsun'un Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde elektrik teknisyen ve teknikerleri odası üyeleri ile toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantılarda iç tesisat proje onayı, bağlantı başvurusu, bağlantı anlaşması, bağlantı hattı projesi, geçici kabul, tesisat kontrol, sayaç takma ve enerjilendirme olmak üzere EDAŞ Online süreçleri detaylı bir şekilde aktarıldı. Mevcut süreçlere ek olarak paydaşların sistem kullanımı sırasında yaşadıkları sorunlar dinlenerek çözümlendirilmesi yönünde notlar alındı. EDAŞ Online sisteminde yapılması planlanan geliştirmeler paylaşılarak sistemin doğrudan kullanıcısı olan paydaşlarımızdan öneriler de alındı." - SAMSUN

Elektrik teknisyenlerine yeni bağlantı süreci anlatıldı

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Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Yunus Emre, Samsun, Yedaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elektrik teknisyenlerine yeni bağlantı süreci anlatıldı - Son Dakika Ekonomi


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