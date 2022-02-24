Elektrik üretimi aralıkta yıllık bazda yüzde 5,7 arttı - Son Dakika
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Elektrik üretimi aralıkta yıllık bazda yüzde 5,7 arttı

24.02.2022 08:52
Elektrik üretimi aralıkta yıllık bazda yüzde 5,7 arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 artışla 28 milyon 463 bin 184 megavatsaat oldu.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 artışla 28 milyon 463 bin 184 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) aralık ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 31,8'i doğal gaz santralleri, yüzde 21'i ithal kömür santralleri, yüzde 14,3'ü linyit santralleri, yüzde 12,9'u hidroelektrik santralleri ve yüzde 12,2'si rüzgar santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit, güneş, fuel-oil ve motorin izledi.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 2,7 artarak 21 milyon 739 bin 489 megavatsaat oldu.

Tüketimin yüzde 45,1'i sanayi, yüzde 25,3'ü ticarethane ve yüzde 24,7'si mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Aydınlatmanın payı yüzde 2,6, tarımsal sulamanın payı ise yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçti.

Abone sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte abone sayısı Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 47 milyon 311 bin 976'ya ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 7,9, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısında yüzde 3,5, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,7, ticarethane tüketicilerinin sayısında yüzde 2,3 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,7 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 3,6 artarak 92 bin 272 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 27,6'sı doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 25,2'si barajlı hidrolelektrik santralleri, yüzde 11,4'ü rüzgar santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.

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Doğalgaz, Türkiye, Aralık, Kömür, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elektrik üretimi aralıkta yıllık bazda yüzde 5,7 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrik üretimi aralıkta yıllık bazda yüzde 5,7 arttı - Son Dakika
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