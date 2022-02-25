Elektronikte stoklar eritiliyor - Son Dakika
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Elektronikte stoklar eritiliyor

25.02.2022 11:15
Elektronikte stoklar eritiliyor

Teknolojide stok eritme kampanyası kapsamında elektronik ürünler uygun fiyatla satışa sunuluyor.

Teknolojide stok eritme kampanyası kapsamında elektronik ürünler uygun fiyatla satışa sunuluyor. Elektronik perakendecisi MediaMarkt, 28 Şubat'a kadar sürecek geleneksel stokları eritme kampanyası ile yüzlerce ürünü avantajlı fiyatlar ve cazip ödeme koşullarıyla satışa çıkarıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden, televizyonlara kadar birçok ürünü cazip fiyatlar ve uygun ödeme koşullarıyla tüketiciye sunuldu. Detaylı bilgilere şirketin mağazalarından ve internet adresinden ulaşılabildiği bilgisi verildi. - İSTANBUL

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MediaMarkt'tan stokları eritme kampanyası MediaMarkt'tan stokları eritme kampanyası Aydın'da '28 Şubat ve Medya' paneli düzenlendi Aydın'da '28 Şubat ve Medya' paneli düzenlendi

28 Şubat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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