Emekli Sandığı Kapsamındaki Zam Farkları 26 Temmuz 2024'te Ödenecek - Son Dakika
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Ekonomi

Emekli Sandığı Kapsamındaki Zam Farkları 26 Temmuz 2024'te Ödenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamındaki zam farkları ödemelerinin 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacağını duyurdu. SGK'nın açıklamasına göre, 2 milyon 441 bin 795 kişiye aylıklarında oluşan fark tutarları, Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek ödenecek. Toplam fark ödemesi tutarı ise 11 milyar lira olarak belirlendi.

22.07.2024 12:59
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamındaki zam farkları ödemelerinin 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacağını açıkladı.

SGK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecek.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Aylıklarını her ay alanlara, temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; 1'inci grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara; temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında, 2'nci grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara; temmuz ve ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında, 3'üncü grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara; temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar liradır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Banka, PTT, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli Sandığı Kapsamındaki Zam Farkları 26 Temmuz 2024'te Ödenecek - Son Dakika

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