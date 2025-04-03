Milyonlarca emekliye müjde!

Byaydin Yeniden:

Bazı Allaha tapıyor gibi görünen Cuma namazı sonrası Camii önünde ropörtaj yapan çakma dinciler bu yıl kendine 50 bin tl ZAM yaptı ..Halk a ise kuruş ile zam yaptı.. Kaldıki bu kişinin Aylık Masrafı 0 TL.. 20 yıldır da hem çalıyor hem milletin bütçesinden harcıyor hemde maaş oranlarını kendi belirliyor..Ona o verenlerin Taa..... anladınız siz onu