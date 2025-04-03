Milyonlarca emekliye müjde! - Son Dakika
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Ekonomi

Milyonlarca emekliye müjde!

Milyonlarca emekliye müjde!

Emeklilerin bayram ikramiyesi fark ödemeleri başladı. Emeklilerin bayram ikramiyelerindeki 1000 liralık fark ödemeleri bugünden itibaren yapılıyor. Bağ-Kur kapsamında aylık alanlar yarın, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 5 Nisan'da fark ödemelerini alabilecek.

03.04.2025 12:35
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Emeklilerin bayram ikramiyelerinde fark ödemelerinin tarihi belli oldu. 1000 liralık fark ödemeleri bugünden itibaren hesaplara geçmeye başladı. SSK kapsamında aylık alanlar için aylık ödeme günü 17-21 arasında olanların fark ödemeleri bugün hesaplarına yatırılıyor. Ödeme günü 22-26 arasında olanlar yarın fark ödemelerini alabilecek.

Öte yandan Bağ-Kur kapsamında aylık alanlar yarın, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 5 Nisan tarihinde fark ödemelerini alabilecek. Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin 3 bin liralık kısmının ödemeleri bayram öncesinde tamamlandı. Toplamda 16,5 milyon emekliye bu kapsamda ödeme gerçekleştirildi.

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Bayram İkramiyesi, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonlarca emekliye müjde! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Ali Mutlu:
    1000 TL yı bile zamanında veremedi haramzadeler. 26 0 Yanıtla
  • bedir arslan:
    bi bırakmadınız şu emeklinin peşini allah aşkına yakamızdan düşün 23 0 Yanıtla
  • Muzaffer Karaahmetoglu:
    Harca harca bitmez vallaha 19 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    günlük 30 tl ceplerıne para gırecek köşede simit alır yerler yeterlı goruyorlar onlara demekkı 13 1 Yanıtla
  • taner taner:
    Bu emekli a s sızın 13 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Ne müjdesi bin tl'nin müjdesimi olur insanlarla kafamı yapıyorsunuz dalgamı geçiyorsunuz alın o bin TL sizin olsun. 11 0 Yanıtla
  • Oğuz Demir:
    düşün yakamızdan başka bi şey istemiyoruz 9 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    2008 de mi ne emekli maasi asgari ucretin bilmem kac katindan az olamaz maddesini kaldiran akp yi emekli secimle iktidardan kaldiracak. emekliler ile ugrasilir mi.. kac iktidar gormusler. 3 saniyede neyi neden nicin yaptin aninda anliyorlar.. emekli emekli parasina bakar .. babasinin oglu olsa acimaz. 7 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    emekli bu seçim postayı koyacak inşallah 6 0 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden:
    Bazı Allaha tapıyor gibi görünen Cuma namazı sonrası Camii önünde ropörtaj yapan çakma dinciler bu yıl kendine 50 bin tl ZAM yaptı ..Halk a ise kuruş ile zam yaptı.. Kaldıki bu kişinin Aylık Masrafı 0 TL.. 20 yıldır da hem çalıyor hem milletin bütçesinden harcıyor hemde maaş oranlarını kendi belirliyor..Ona o verenlerin Taa..... anladınız siz onu 5 0 Yanıtla
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