Üye Girişi
Emeklilerin ek ödemeleri de arttı! Kim, ne kadar ek ödeme alacak? - Son Dakika

Emeklilerin ek ödemeleri de arttı! Kim, ne kadar ek ödeme alacak?

16.01.2022 20:30
Emeklilerin ek ödemeleri de arttı! Kim, ne kadar ek ödeme alacak?

Milyonlarca memur, SSK, Bağ-Kur emeklisinin aylığıyla birlikte ek ödemesi de yükseldi. Zam ve ek iyileştirmeler bu ay aylıklara yansıtılacak.

Mevcut aylığı 4016 lira olan emeklinin Ocak'ta zamlı aylığı 5259 lira, 210 liralık ek ödeme ile birlikte eline geçecek toplam aylık 5470 liraya çıkacak.

Emekli aylığı 4321 lira olan 172 lira, 4748 lira olan 189 lira, 5583 lira olan 223 lira, 6155 lira olan 246 lira ek ödeme alacak.

Emekli aylıklarının yüzde 4'ü ek ödeme adı altında tüm emeklilerin hesaplarına her ay yatırılıyor. Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki defa emekli aylıkları zamlandıkça alınacak ek ödeme tutarları da artıyor. Bu ek ödemeler 2006 öncesinde yürürlükte vergi iadelerinin karşılığı olarak emeklilere veriliyor. Vergi iadesi yerine emeklilere çıplak maaşın yüzde 4'ü kadar ek ödeme yapılıyor.

ÖRNEKLERLE EK ÖDEMELER

Örneğin, geçen yıl Temmuz ayında 3147 lira alan emeklinin aylığı Ocak zammıyla birlikte 974 lira artarak 4121 liraya çıktı. Bu yıl için 164 liraya çıkan ek ödemeyle emeklinin hesabına 4186 lira yatacak.

Emekli aylığı geçen yıl 4509 lira olan emeklinin ise aylığı bu yıl 1395 lira artışla Ocak ayında 5904 lira olurken alacağı ek ödeme de 236 liraya çıktı. Bu emeklinin alacağı aylık 6140 liraya ulaşacak.

Geçen yıl 1990 lira aylık alan emekli bu yıl 2500 lira alırken ek ödemesiyle birlikte eline geçen tutar 2600 lira olacak.

NE ZAMAN YATIRILACAK?

SSK emekli maaşları 17-26 Ocak, memur emekli maaşları 15 Ocak ve Bağ-Kur emekli maaşları ise 25-28 Ocak tarihlerinde hesaplara yatacak. Memur emeklileri yüzde 2.5'luk farkı ise yasal düzenleme gelecek hafta Meclis'ten geçeceği için gelecek ay alacak. Ocak ayının ilk haftası emeklilik dilekçesini veren de yapılan zamlardan yararlanacak.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERİLDİYSE ZAM ORANI YANSITILACAK

Emekli aylığı hesaplanırken 2021 tüketici enflasyonu ile büyüme oranının yüzde 30'u üzerinden hesap yapılıyor. Buna göre ortalama aylık prim matrahı belirleniyor ve aylık hesaplanıyor. Hesaplanan bu aylığa da 2022 Ocak zam oranı ekleniyor. Emeklilik dilekçesi verenin aylığına Ocak ayındaki emekli zam oranı yansıtılacak.

Eşinden dolayı maaş alan SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 25.5, Emekli Sandığı'ndakiler yüzde 30.95 zam alacak. Alt sınır aylığındaki 2 bin 500 lira sınırı ise dosya bazında uygulanacak.

DUL VE YETİM AYLIKLARINA NASIL YANSIYACAK?

Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında faydalanacak. Örneğin, yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 1250 liradan, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı da 1875 liradan az olamayacak.

YORUMLAR
500

Emekli maaşı hesaplaması, Emekli Maaşı, Emekli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emeklilerin ek ödemeleri de arttı! Kim, ne kadar ek ödeme alacak? - Son Dakika Ekonomi


Soğuğu bahane edip sahneye çıkmayan Manuş Baba'ya hayranlarından tepki! Soğuğu bahane edip sahneye çıkmayan Manuş Baba'ya hayranlarından tepki!         
20:32
Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü "helal olsun" dedirtti Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü "helal olsun" dedirtti         
20:19
Tonga'daki volkanik patlama! Birçok ülkede tsunamiye de neden olan o görüntüler! Tonga'daki volkanik patlama! Birçok ülkede tsunamiye de neden olan o görüntüler!         
18:40
Erciyes'te korkunç kaza! Kar kütlesi altında kalan Kanadalı kayakçı hayatını kaybetti Erciyes'te korkunç kaza! Kar kütlesi altında kalan Kanadalı kayakçı hayatını kaybetti         
18:37
TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi? TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi?         
17:59
Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler         
17:28
Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak         
11:09
Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi         
09:13
Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu         
09:07
Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü         
08:58
Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı         
19:41
Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor         
18:40
Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı geçti Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı geçti         
16:06
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı, sosyal medya resmen ikiye bölündü Aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı, sosyal medya resmen ikiye bölündü         
15:04

Son Dakika Haberleri
20:30 Emeklilerin ek ödemeleri de arttı! Kim, ne kadar ek ödeme alacak?
20:20 Nijerya'da katliam! Silahlı saldırganlar köyü bastı: 50 ölü
20:19 Aydın'da iki grup arasında silahlı kavga: 6 kişi yaralandı
20:18 Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü "helal olsun" dedirtti
20:07 Hastanede sahte parfüm satmak istedi! Karşı çıkan iki doktoru rehin aldı!
19:35 Komşu akülere dadanınca polis operasyonun adını "Kod Yan Komşu" koydu!
19:24 Son Dakika: Test sayısı düşünce vakalar da düştü! 16 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 136 kişi vefat etti, 54 bin 100 yeni vaka tespit edildi
19:22 "Bir fazlası kalbimizde" dediler ve maç kadrosunda Ahmet Çalık'a da yer verdiler! Galatasaray'dan vefalı hareket!
19:09 İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nda değişiklik yok! Başkanlığa yeniden Eyüp Aksu seçildi
18:37 4 ilde eğitime kar arası! Yoğun yağışlar nedeniyle okullar bir gün kapalı kalacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 20:36:20. #1.11#
SON DAKİKA: Emeklilerin ek ödemeleri de arttı! Kim, ne kadar ek ödeme alacak? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement