Emet Belediye Başkanı Koca ve MHP İlçe Başkanı Mecit, Eti Maden Genel Müdürü ile Görüştü

Ekonomi

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Mecit ile birlikte Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Yalçın Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Eti Maden tarafından Emet ilçesinde yapılması planlanan yeni tesisler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. İlçeye kazandırılacak projelerin detayları ve süreçleri üzerinde durulan görüşmelerde, taraflar arasında verimli diyalog sağlandı.

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Koca, " Ankara'da oldukça verimli ve sıcak temaslarda bulunduk. İlçemiz için yapılacak olan çalışmaların takibini gerçekleştirdik. Olumlu geçen görüşmelerimizde Emet'e dair önemli gelişmeler elde ettik. Emet için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi - KÜTAHYA