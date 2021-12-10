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Emet Belediyesi'ne ait termal tesislerin ihalesi yapıldı - Son Dakika

Emet Belediyesi'ne ait termal tesislerin ihalesi yapıldı

10.12.2021 11:57
Emet Belediyesi'ne ait termal tesislerin ihalesi yapıldı

Emet Belediyesi'ne ait termal tesisler ihalesi yapıldı.

Emet Belediyesi'ne ait termal tesisler ihalesi yapıldı. İhaleyi 105 bin TL bedelle en yüksek rakamı veren Ebcin Turizm firması kazandı.

Emet Belediyesi termal tesisleri için 8 firma şartname alırken, ihalenin yapılacağı gün 3 firma geçici teminat yatırarak ihaleye girdi. Bir firma ise evrakları teslim saatinden 1 saat sonra başvuru yapmak istediği için ihaleye giremedi.

İhaleye katılan 3 firmadan bir firma ise tekliflerindeki eksik belgeleri nedeniyle ihale dışı kaldı. İhalede SCH turizm ve Ebcin turizm tekliflerinin ardından artırma ve son teklif ihale uygulaması devam etti. İhale sonunda aylık 105 bin TL teklif veren Ebcin turizm 20 yıllık termal tesislerin yeni kiracısı oldu.

İhale kapsamında Mülkiyeti Emet Belediyesine ait 89 bin 972 metrekare arazi üzerindeki 196 yataklı otel ve müştemilatı, 1 adet 5 kulvarlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 1 adet aquapark olarak kullanılan havuz, 36 adet apart daire, 1 adet yeşil kaplıcalar hamamı ve 8 adet özel banyo, 2 adet kafe, 1 adet kafeterya ve yanındaki 4 adet dükkan, 1 adet halı saha, 1'er adet basketbol, voleybol ve tenis kortu, 1 adet çay bahçesi, çim saha ile 1 adet açık termal sulu hacanaklar havuzu ve müştemilatından oluşan turistik tesislerin (Osmanlı Hamamı ve Kaynarca Hamamı hariç olmak üzere) işletilmesi için kapalı teklif usulü (artırma) ile 20 yıllığına kiralanmış oldu. - KÜTAHYA

Emet Belediyesi'ne ait termal tesislerin ihalesi yapıldı

Emet Belediyesi, Türk Lirası, Turizm, Emet, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Emet Belediyesi'ne ait termal tesislerin ihalesi yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Emet Belediyesi'ne ait termal tesislerin ihalesi yapıldı - Son Dakika
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