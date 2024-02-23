Emet Göleti\'nden ilçeye sağlıklı içme suyu için arıtma tesisi ve temiz su deposu yapımı devam ediyor

Ekonomi

Emet Göleti'nden ilçeye gelecek olan sağlıklı içme suyu için arıtma tesisi ve temiz su deposu yapımının tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Emet'e bağlı Yeniceköy Sorgun mevkiinde yapımı tamamlanan göletin yanı sıra 16 kilometre isale hattı da tamamlanmıştı. Göletten ilçeye gelecek içme suyunu arıtmak için tesis ve temiz su deposu yapımı çalışmalarında da kaba inşaatların en kısa sürede tamamlanacak.

Emet halkının modern bir altyapıya kavuşması ve evlerinde sağlıklı dağ suyu akması için 3 yılda yoğun bir çalışma yapıldığını ifade eden Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Yenice Sorgun mevkiinde barajdan saniyede 70 litre su alınıp suyun oksijenleneceği kaskata girdikten sonra arıtmada filtreler sayesinde arıtılacak sonrasında 500 metreküplük içme suyu temiz su deposunda depolanacak. Suyun depolardan ilçemiz depolarına gelmesi için 16 kilometrelik isale hattının yapımı tamamlandı. Arıtılan temiz su ilçemizde yapımları tamamlanan bin 500 metreküplük büyük depomuza ve 800'er metreküplük diğer 2 depomuza kendi cazibesi ile gelecek. Emet'teki altyapı çalışmalarında içme suyu hattı sonrası abone hatları çekilmişti. İşlemler tamamlandığında yeni içme suyu hattı tüm abonelere bağlanarak evlerde sağlıklı dağ suyu akmaya başlayacak" dedi.

"İlçede tarihin en büyük yatırımı AK Parti döneminde yapıldı"

İlçede tarihin en büyük yatırımının AK Parti döneminde yapıldığını vurgulayan Başkan Hüseyin Doğan," Merkezdeki 3 büyük depo ile göletten gelen suyla, uzun süreli bir arıza olması durumunda ilçenin 3-4 günlük su ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye ulaşıyoruz. İş çerçevesinde 16 kilometre mesafede bulunan Emet Göleti'nden isale hattı tamamlandı. Merkezde biri bin 500 metreküplük 2 tanesi 800'er metreküplük 2 depoya sular girerken, toplamda 68 bin 853 metre içme suyu boru hattı ile abonelere su dağıtımını gerçekleştirecek. Ayrıca 56 bin 822 metre kanalizasyon ve 3 bin 508 metre yağmur suyu kanalları yapımları da tamamlandı. Son dokunuşlar ve kontrol aşamasına geçiyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA